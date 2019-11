Ragazza denuncia stupro di gruppo nella notte di Halloween

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da un 'branco' nella notte di Halloween in un locale nella zona commerciale di Carsoli (L'Aquila). La donna avrebbe raccontato che dopo aver subito abusi sessuali a turno da alcuni giovani, ha chiesto aiuto per poi essere trasportata all'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Stanno indagando i carabinieri della stazione di Tagliacozzo guidati dal maggiore Silvia Gobbini coordinati dal procuratore capo di Avezzano, Andrea Padalino, che sta conducendo l'inchiesta. I militari hanno sentito la giovane e anche alcuni suoi amici ed amiche.LEGGI ANCHE --> Si veste da autovelox per la festa di Halloween, la foto fa il giro del web: «È un genio»