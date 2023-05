Stuprata a 18 anni mentre torna a casa, caccia all'aggressore ad Anzio. Avvicinata da uno sconosciuto e spinta in una zona isolata

Ha gridato e qualcuno l'ha sentita mettendo in fuga il suo aggressore che è tuttora ricercato. Ennesima violenza sessuale dopo il caso di Latina. Questa volta il "teatro" è Anzio e il quartiere Europa, fra corso Italia e la Nettunense.

Ieri sera, intorno alle 22, una ragazza poco più che diciottenne è stata aggredita e violentata probabilmente da un senza fissa dimora che gravitava in zona.

La giovane pare fosse scesa dall'autobus per rientrare a casa.

Stuprata a 19 anni mentre torna a casa

Le grida della ragazza hanno destato l'attenzione di qualcuno che ha chiamato i soccorsi, la 18enne è stata portata in ospedale sotto choc mentre il suo aggressore è riuscito a fuggire. L'area dove sarebbe avvenuta la violenza, che si trova non lontano dal commissariato del Centro sul litorale laziale, è tristemente conosciuta come piazza di spaccio e ritrovo di sfollati. Al momento le ricerche sono state estese su tutto il litorale. A capo delle indagini, la Squadra Mobile di Roma.