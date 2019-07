Dipendente di un supermercato trovata morta con la gola tagliata

di Tito Di Persio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata ritrovata senza vita questa mattina verso le 8 all’interno di un magazzino del centro commerciale Universo a Silvi Marina, località della costa dell'Abruzzo, una donna di 46 anni, riversa in una pozza di sangue e con la gola tagliata.Il corpo della donna è stato trovato da una sua collega, tra gli scaffali di un magazzino, con un coltello tra le mani e una ferita da arma da taglio nella zona della carotide. La compagna di lavoro, in preda al panico, ha iniziato a urlare attirando l’attenzione degli altri dipendenti che si sono subito prodigato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Anche se i soccorsi sono arrivati immediatamente, purtroppo la 46enne non c’era più nulla da fare. E’ morta dissanguata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della vicina stazione di Silvi, il pm di turno e il medico legale. Al momento le indagini sono ancora in corso. Non si esclude nulla, ma stando a una prima ricostruzione, si propende per un atto di autolesionismo.