Scoppia caldaia in una scuola a Milano: 265 gli evacuati, tra cui 240 bambini

È scoppiata stamattina intorno alle 9.30 una caldaia in una scuola primaria di Milano. 265 gli evacuati, ma nessun ferito.

L'eplosione

Una caldaia è scoppiata in una scuola di via degli Anemoni a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 9.30. Nessun ferito in seguito all'esplosione, ma circa 240 bambini, oltre a 25 persone tra docenti e personale scolastico, sono stati fatti evacuare.