Sanremo, studente 17enne investito e ucciso da un pirata della strada: gravissima la sorella minore

Dramma a Sanremo. Uno studente di 17 anni è morto dopo esser stato investito stamani poco prima delle 8 da un mezzo, probabilmente un camion, che è scappato dopo l'incidente. È successo a Bussana. Il pirata della strada è stato poi fermato. L'uomo, rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni del tir fornite da un testimone, aveva appena finito di consegnare la merce a un'azienda locale.

Il ragazzo era in compagnia della sorella di 15 anni e stava camminando lungo il muro quando il mezzo li ha travolti entrambi. La ragazza è stata trasferita all'ospedale di Pietra Ligure a causa dei numerosi e gravissimi politraumi riportati. I due studenti sono stati schiacciati contro il muro. L’autista non si è fermato. Il mezzo è un Tir con targa romena che stava trasportando tubi in acciaio. I due ragazzi erano stati investiti questa mattina appena scesi alla fermata dell’autobus davanti al supermercato Carrefour, sull’Aurelia, mentre stavano percorrendo una bretella in via Frantoi Canai che porta verso la scuola.