Meredith, Rudy Guede indagato per maltrattamenti alla ex. Sollecito: «Non è cambiato e non si è pentito»

Nuovi guai per Rudy Guede. Il 36enne ivoriano, condannato per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l'1 novembre del 2007 a Perugia, secondo quanto apprende Adnkronos, deve rispondere di maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex compagna 23enne.

Sollecito: «Non è cambiato e non si è pentito»

«Non seguo la vita di Guede, certo alla luce di quanto accaduto oggi mi sembra che non sia cambiato. Quello che era prima di entrare in carcere, quello che leggevamo negli atti, si riconferma tristemente e altrettanto tristemente si constata che non si è pentito». Raffaele Sollecito, assolto insieme ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il primo novembre 2007, commenta così all'Adnkronos la misura cautelare eseguita questa mattina dai poliziotti di Viterbo nei confronti di Rudy Guede, unico condannato per la studentessa morta e oggi indagato per maltrattamenti, violenza e lesioni personali alla ex compagna.