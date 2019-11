© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi 19 anni è stato trovatodopo essere precipitato da un ponte di, in, alto 110 metri. Per il ragazzo non c’è stato scampo. La tragedia si è consumata poco dopo l’ora di pranzo sul ponte del Salinello. Il ragazzo era residente ae oggi si sarebbe diretto a Tortoreto per mettere fine alla sua vita. Almeno questo si desume da un video choc postato sul suo profilo Facebook . Video in cui annuncia l'intenzione di volerla fare finita.Il viadotto del Salinello, lungo l'autostrada, è un ponte tragicamente noto come il "ponte dei suicidi". Secondo quanto scoperto dagli investigatori, il giovane poco prima di lanciarsi nel vuoto, dopo aver parcheggiato la sua auto lungo la carreggiata, ha postato sul suo profilo social un lungo video in cui annunciava il suicidio, indicando il giorno e il posto. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco. Sul caso indagano carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica.Nel video il ragazzo rivela una profonda crisi esistenziale, ma non cita fatti specifici che lo abbiano spinto a togliersi la vita.