Rosa Corallo e Veronica Malini: morte le amiche annegate per salvare il cagnolino sul ghiacciaio

Rosa Corallo e Veronica Malini: recuperati i corpi delle amiche annegate per salvare il cagnolino sul ghiacciaio Fellaria in Alta Valmalenco (Sondrio).

I cadaveri delle cinquantenni di Lecco sono stati trovati alle prime luci dell'alba da subacquei dei Vigili del fuoco, militari del Sagf della Guardia di finanza che da ieri a mezzogiorno erano impegnati nelle ricerche sulle montagne denel territorio del comune di Lanzada.

Le salme erano in zone differenti del corso del torrente alimentato dalle acque del ghiacciaio. Utilizzato anche il drone del Cnsas. I soccorritori sono stati portati in quota dagli elicotteri di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza decollati dalle basi di Bergamo e di Caiolo.

Le due donne sono scomparse nelle acque di un torrente che scorre alla base di una delle "lingue" del ghiacciaio Fellaria. Sono entrate in in acqua all'altezza di un ponticello per cercare di recuperare il loro cane che era statostato trascinato dalla corrente: altri escursionisti le hanno viste annaspare e gridare aiuto per poi scomparire sotto il pelo dell'acqua che scende con impressionante fragore.

Il ghiacciaio Fellaria, o Vedretta di Fellaria, anch'esso pesantemente colpito dal cambiamento climatico si trova sopra i 3.500 metri nell'Altopiano di Fellaria, da dove si ammirano le cime del Gruppo del Bernina. Dall’altopiano scendono tre lingue di ghiaccio in diverse direzioni: il ghiacciaio Palù (o Vedretta di Palù), e il ghiacciaio Fellaria, diviso in due lingue differenti separate dallo scoglio roccioso del Sasso Rosso, che scende verso Sud (Fellaria orientale) e verso Sud-Ovest (Fellaria occidentale). E' una meta molto amata dagli escursionisti che hanno a disposizione percorsi di ogni difficoltà.