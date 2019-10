Spara contro una finestra col fucile da caccia, poi si dilegua: si cerca l'uomo misterioso

Colpi di arma da fuoco contro un'abitazione ieri sera intorno alle 21 in via Bosco degli Arvali, in zona Portuense Roma . A sparare contro una finestra con un fucile da caccia, un uomo vestito di scuro con cappellino in testa e un cane al guinzaglio. Non ci sono feriti. All'arrivo della polizia l'uomo non c'era più. Sono in corso indagini per risalire al responsabile. Sequestrato un bossolo da fucile da caccia. Sulla vicenda indaga il commissariato San Paolo. A quanto ricostruito finora, nel pomeriggio c'era stata una lite.