Dramma a Roma. Era andata a fare la spesa con la sua bimba di 16 mesi. Ha caricato la piccola sul carrello del supermercato, ma si è ribaltato. La bimba è così finita a terra e ha battuto la testa. Ha perso conoscenza, però poi si è ripresa. Così la madre l'ha rimessa sopra il carello ed è entrata nel supermercato. Ma la piccola ha iniziato ad accusare dolori alla testa e si è reso necessario l'intervento del 118. L'ipotesi è che la mamma abbia sottovalutato il colpo che la figlia aveva preso.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11 nel supermercato Pewex di via Casilina, a Pantano Borghese. Immediati i soccorsi. Trasportata in eliambulanza, i medici stanno lottando per salvarla.

