Roberto Burioni, morto il padre Gaetano: era ricoverato al San Raffaele. Per 30 anni è stato medico di base a Fermignano

Si è spento ieri, all'età di 94 anni, il dottore Gaetano Burioni, padre del virologo Roberto Burioni.

A darne notizia è stato lo stesso docente di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele con un post sui social: «Alle soglie dei 94 anni - ha scritto Burioni - questa mattina (ieri, ndr) si è spento serenamente mio padre Gaetano, dopo una vita lunga piena di sacrifici, affetto e dedizione». I funerali si terranno mercoledì 13 settembre nella chiesa di San Martino a Casteldelci (Rimini), paese d'origine del defunto.

Chi era Gaetano Burioni

Gaetano Burioni è morto all'ospedale San Raffaele di Milano - riporta Il Resto del Carlino - dopo una vita spesa a salvaguardare quella degli altri: per 30 anni, infatti, è stato medico di famiglia a Fermignano (Pesaro). In paese nessuno lo ha dimenticato, sebbene fosse andato in pensione nei primi anni duemila. Nato nel 1929 a Casteldelci, si è laureato in medicina all'università di Modena, specializzandosi in Pediatria e in Igiene all’Università di Pisa. Dal 1969 al 2000 è stato medico di famiglia a Fermignano. Gaetano Burioni lascia la moglie Elvira e i figli Roberto e Raffaella.

Siamo vicini al prof @RobertoBurioni e alla sua famiglia per la grave perdita che lo ha colpito.

Da tutti noi le più sincere condoglianze. — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) September 11, 2023

Le condoglianze

Fra i primi messaggi di cordoglio quello della redazione di "Che Tempo che Fa", che su Twitter ha scritto: «Siamo vicini al prof Roberto Burioni e alla sua famiglia per la grave perdita che lo ha colpito. Da tutti noi le più sincere condoglianze».