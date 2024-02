Roberta Repetto morta a 40 anni per tumore, assolto il "santone" che la curò con erba e tisane. La sorella: «Sentenza allucinante»

Sentenza ribaltata in appello per il decesso di Roberta Repetto, la donna morta a 40 anni per le metastasi di un tumore curato con tisane ed erbe da un “santone” del centro olistico Anidra in Liguria, nell'ottobre del 2020.

Il santone

Paolo Bendinelli, responsabile e guru del centro, è stato assolto mentre è stata ridotta da 3 anni e 4 mesi a 1 anno e 4 mesi la condanna per il medico bresciano Paolo Oneda. La donna fu anche sottoposta all'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro, senza alcun tipo di anestesia.

Il processo

La procura generale aveva chiesto la condanna per omicidio volontario, con dolo eventuale, maltrattamenti, circonvenzione di incapace e violenza sessuale. In primo grado gli imputati erano stati condannati per omicidio colposo al termine del rito abbreviato e assolti dall'accusa di violenza sessuale e circonvenzione di incapace.

La sorella: «Non è giustizia»

«È buona norma accettare e rispettare le sentenze ma credo sia umanamente doloroso per me, in questo momento, poterlo fare». Così Rita Repetto, sorella di Roberta, dopo la sentenza di assoluzione in appello del "santone" Paolo Bendinelli e la riduzione della condanna per il medico Paolo Oneda. «Oggi sono veramente senza parole - aggiunge -, amareggiata e triste perché mia sorella non ha ottenuto la giustizia che si merita. È allucinante»