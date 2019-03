Ritrovata Alessia: la lunga telefonata della prof, poi la localizzazione della 16enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovata: la sedicenne scomparsa damercoledì è stata localizzata a Nola. La ragazzina è stata ritrovata grazie a una telefonata fatta con una sua insegnante, che è riuscita a tenerla al cellulare il tempo necessario per permettere ai tecnici della polizia di risalire alla posizione esatta da dove proveniva la chiamata. Triangolando la cella coinvolta, gli investigatori sono riusciti a scoprire il punto esatto da dove proveniva.Mercoledì il padre l'aveva accompagnata a scuola: Alessia frequenta la prima classe dell'Istituto Alberghiero Antonio Esposito Ferraiolo. La ragazzina, però, non è entrata in classe e da allora di lei si sono perse le tracce. La zia aveva messo subito l', già nel tardo pomeriggio del giorno della scomparsa.