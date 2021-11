Rimini, muore a 9 giorni dal pestaggio: tre fermati per omicidio

È morto dopo nove giorni di coma dopo essere stato picchiato a sangue in un albergo di Marina Centro di Rimini. Ieri la Squadra Mobile della Questura di Rimini - su un decreto di fermo per omicidio del sostituto procuratore Paolo Gengarelli - ha bloccato 3 dei 4 autori del pestaggio scatenato presumibilmente per un debito. Si tratta di due italiani di 53 e 35 anni, di un cittadino croato di 42, mentre è tuttora ricercato all'estero un bosniaco di 45.

Il 45enne, vittima del pestaggio, era stato colpito - lo scorso 3 novembre all'interno di un albergo della città romagnola - alla testa ed al torace con calci, pugni e un bastone di metallo. Un'aggressione brutale che stando alle testimonianze durò per oltre 20 minuti. La sera stessa la vittima fu trasportata in coma al Bufalini di Cesena, dove ieri mattina è morta dopo 9 giorni di coma. Il 45enne, originario nel Napoletano, nel 2019 era stato coinvolto in un'operazione dei carabinieri denominata «Hammer», coordinata dalla Procura Antimafia di Bologna, che portò all'arresto di 10 persone per quella che fu definita una sorta di nuova camorra romagnola.