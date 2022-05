Rimini, uccide la moglie e ferisce la figlia di 13 anni che la difende. La ragazza è grave

Voleva dividerli e voleva salvare la madre dalle coltellate. Un uomo di origini sudamericane avrebbe accoltellato la moglie a Rimini e ferito in modo grave la figlia, tredicenne, che avrebbe tentato di dividere i genitori.

È questa la prima ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio a Rimini, in una casa di via Dario Campana, dove è intervenuta la squadra mobile della polizia che ha bloccato l'uomo, portato in Questura e sottoposto a un interrogatorio.

Il 118 ha trasportato la ragazzina in ospedale.