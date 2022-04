Anziani fratelli minacciati e rapinati per 400 euro e tre taniche d'olio: la polizia cerca tre banditi

Due anziani fratelli sono stati rapinati in casa in piena notte a Canzano, piccolo Comune in provincia di Teramo. Uno è stato legato con delle fascette di plastica ai polsi e immobilizzato alla sedia, l'altro era al piano di sopra, a letto per problemi di salute, ma ha capito che in casa c'era qualcosa che non andava, che erano entrati dei malviventi ma non ha potuto fate nulla. Tutto è avvenuto venerdì sera, dopo la mezzanotte, quando tre banditi, travisati in volto, sono entrai in casa della coppia di fratelli 80enni, hanno immobilizzato quello che era al piano di sotto, e hanno rubato 400 euro trovati in un comò e tre taniche di olio d'oliva. Sono scappati con il magro bottino lasciando l'anziano legato alla sedia, che poi è riuscito a liberarsi da solo e ad avvertire un vicino di casa che ha dato subito l'allarme. Sul posto è giunta la squadra Mobile di Teramo, che sta svolgendo indagini.

APPROFONDIMENTI TERAMO Tabaccaio coraggioso affronta bandito con la pistola: rapina da 30...

Spaccio, arrestata madre di 4 figli Tentata rapina a un 91enne: due in carcere

Secondo i primi accertamenti, due fratelli non sono stati malmenati e non è stato richiesto l'intervento del 118 per cure relative a ferite o ecchimosi, ma questo non toglie la gravità del fatto e lo stato di choc in cui si trovano di due anziani fratelli dopo il blitz dei banditi in casa in piena notte: uno ha dovuto subire minacce ed è stato legato e preso in ostaggio, l'altro, costretto a letto e con difficoltà di deambulazione, ha capito il pericolo e vissuto momento drammatici, ma non poteva muoversi dal piano di sopra e dare l'allarme.