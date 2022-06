Scossa elettrica sotto la doccia, ragazzo di 13 anni in rianimazione a Casarano

CASARANO - Un ragazzo di tredici anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Casarano (provincia di Lecce) al termine di un'esperienza da incubo vissuta nella sua abitazione. Il ragazzo stava facendo la doccia quando è stato raggiunto da una scossa elettrica che gli ha prodotto un arresto cardiaco. Le condizioni del tredicenne sono apparse subito serie vista la probabile elettrocuzione (scossa di corrente elettrica).

Indagini in corso

Le cause sono ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti auto medica e ambulanza del 118 di Casarano con gli operatori che sono giunti subito sul posto e hanno iniziato le manovre di rianimazione. il ragazzo è stato rianimato e portato subito in codice rosso in pronto soccorso a Casarano, dove ora si trova ricoverato in rianimazione. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.