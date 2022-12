Danilo Valeri, chi è il ragazzo rapito a Ponte Milvio a Roma: il padre fu gambizzato a maggio

Una famiglia nota alle forze dell'ordine quella di Danilo Valeri, il ragazzo rapito questa notte a Roma vicino a Ponte Milvio, nella zona di Tor De Quinto. Il giovane, 20 anni, è stato sequestrato intorno alle 2.30 di notte da un commando composto da sei o sette persone e costretto con la forza a salire su un'auto, che ha poi fatto perdere le sue tracce. Da allora di lui non si è più saputo nulla: non ha fatto ritorno a casa e l'ultima cella agganciata dal cellulare è quella dove è avvenuto il blitz, il ristorante Moku di Tor Di Quinto.

Il padre conosciuto come "il sorcio"

Danilo è il figlio di Maurizio Valeri, detto ‘il sorcio', un nome conosciuto alle forze dell'ordine. Valeri gestisce infatti due piazze di spaccio a San Basilio e nel tempo si è fatto vari nemici. Tra questi, anche il clan Marando, ‘ndrina della ‘ndrangheta calabrese trapiantata a Roma, che da anni gestisce il traffico di droga nel quadrante nord-est della capitale. Maurizio Valeri sarebbe entrato in conflitto con i Marando per il predominio nelle piazze di spaccio di via Corinaldo: non si esclude che sia stato proprio il clan ‘ndranghetista a ordinare il sequestro di Danilo, del quale non si hanno ancora notizie. A maggio il padre fu vittima di un regolamento di conti a mano armata al Tiburtino.

Il sequestro di Danilo è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni. Non si esclude che al rapimento abbiano partecipato anche soggetti di nazionalità albanese: i Marando, infatti, si appoggiano molto agli albanesi per la gestione dello spaccio e dei debiti a San Basilio. Le indagini della Squadra Mobile proseguono senza sosta: intanto è notizia di pochi minuti fa che il cellulare del giovane è stato trovato.