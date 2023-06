Ragazza uccisa a Roma, la telefonata choc al 118: «C'è un ragazzo che trascina un carrello con una scia di sangue»

La 16enne uccisa e abbandonata in un carrello della spesa accanto a un cassonetto in via Stefano Borgia, a Roma in zona Primavalle, si chiamava Michelle Maria Causo. A chiamare il 118, da cui poi è arrivata la chiamata ai poliziotti, è stato nel pomeriggio di mercoledì un passante che, al centralinista del numero per le emergenze, ha raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello della spesa dal quale gocciolava del sangue. All'arrivo degli agenti in via Stefano Borgia, a Primavalle, la macabra scoperta del corpo della minorenne. La 16enne trovata morta via Stefano Borgia, a Primavalle, Michelle Maria Causo, frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, a poca distanza da dove è stato trovato il corpo.





Le telecamere della zona hanno ripreso la scena

La polizia sta già acquisendo le immagini delle telecamere della zona alla ricerca di qualsiasi elemento che possa aiutare a ricostruire le modalità dell'omicidio e sta interrogando le persone del palazzo da dove sarebbe uscito il diciassettenne con il corpo della vittima.