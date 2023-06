Ragazza morta a Primavalle, «Nel sacco c'è del pesce»: così il killer nascondeva il cadavere di Michelle Causo ai vicini

«Nel sacco c'è del pesce». Avrebbe detto questo il 17enne fermato oggi per l'omicidio a Roma di Michelle Maria Causo, ad un vicino di casa che insospettitosi anche per il sangue che usciva dal sacco ha poi allertato le forze dell'ordine.

Cosa è successo

Poi arriva il fidanzato e aggiunge dei dettagli. «Alle 2.15 io e la mia ragazza eravamo in un parco qua vicino. Quando siamo rincasati e c'era un carrello del supermercato fuori dal portone vuoto e ho pensato 'va bene, qualcuno deve uscire con qualcosà. Sono rimasto in casa fino alle 15.16, dopodiché sono uscito di nuovo e ho visto il ragazzo con il sacco e le scale erano piene di sangue. Ci ho parlato perché non riuscivo a passare e lui mi ha detto di scavalcare il sacco che bloccava l'uscita. Gli ho anche chiesto se avesse bisogno di un aiuto a trasportarlo e cosa ci fosse dentro, mi ha risposto «del pesce». Così mi sono insospettito e ho chiamato la polizia», ricostruisce parlando con i giornalisti.