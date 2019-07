Pitbull aizzato morde poliziotto in strada, un altro agente spara e lo uccide Video

Il Pitbull , quando ha visto i poliziotti avvicinarsi al suo padrone per consegnargli la notifica di un provvedimento, li ha aggrediti per strada, mordendo un agente . Altriintervenuti sul posto, per difendere il collega, hanno ha aperto il fuoco, ferendo il cane, che è poi morto nonostante i soccorsi nel centro veterinario. Il fatto è avvenuto in un quartiere popolare di, in via Cesare Rosaro, durante la notifica di un provvedimento a un uomo agli arresti domiciliari.Sono stati gli stessi agenti a soccorrere il cane dopo averlo ferito. Il cane, secondo le prime indagini della polizia, non aveva il microchip. Dopo il colpo di pistola il padrone del campo ha reagito colpendo con un pugno uno dei poliziotti.