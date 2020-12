Piacenza, investe due sorelle e ne uccida una. Era positivo all'alcol test: «Mi sono addormentato»

Tragedia a Piacenza. È risultato positivo all'alcol l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri a Ferrai di Vernasca ha investito due sorelle, uccidendone una e ferendo in modo grave l'altro. Aveva un tasso alcolico di 1,6 grammi/litro, mentre il limite è 0,5. Non si era fermato ed è stato poi rintracciato dai carabinieri. Interrogato in serata, avrebbe riferito di essersi «addormentato» mentre era alla guida. È stato portato in carcere. Si tratta di un operaio italiano, residente in zona, di 35 anni.

Ultimo aggiornamento: 11:09

