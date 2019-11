Dodicenne punto da una manta in vacanza in Costa Rica resta paralizzato: volo umanitario per le cure in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta tornando in Italia il ragazzino genovese di 12 anni rimasto paralizzato dopo laal collo da parte di un trigone, un tipo di manta velenosa , mentre era inin vacanza con i genitori. L'aereo dovrebbe arrivare a Bologna questa notte, dopo che Farnesina e presidenza del Consiglio hanno attivato un, mettendo a disposizione un Falcon del 31esimo Stormo di Ciampino dell'Aeronautica militare. A bordo oltre ai piloti, gli specialisti e assistenti di volo, c'è anche una dottoressa dell'ospedale Maggiore di. E naturalmente ci sono i genitori e il fratello maggiore. L'aereo è in queste ore fermo in Canada per uno scalo tecnico per il rifornimento.Il bambino stava facendo il bagno presso la spiaggia di La Mina quando è stato punto dalla manta. Il trigone gli ha conficcato l'aculeo nel collo e il veleno lo ha paralizzato dal tronco in giù. E' stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di San Josè, in Costa Rica, dove gli hanno prestato le prime cure.I soccorsi sono stati immediati. E' stata contattata l'ambasciata italiana in Costa Rica. Nelle condizioni in cui si trova, l'adolescente poteva viaggiare solo in posizione orizzontale e per questo è stata attivata la macchina dei soccorsi ed è stato richiesto un volo umanitario per permettergli di rientrare e di essere trasferito in una struttura sanitaria italiana.La famiglia ha preso contatto con l'Unità dipartimentale di Chirurgia vertebrale dell'ospedale Maggiore di Bologna, specializzata in questo tipo di traumi, che è pronta ad accogliere il minorenne per effettuare anche un lunghissimo ciclo di fisioterapia., presidente della Regione Liguria, ha scritto una lettera al premierper richiedere il trasporto aereo d'urgenza. Si è mesa al lavoro la diplomazia e stanotte il ragazzino arriverà in Italia.