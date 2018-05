Paola, 42 anni, va in ospedale per la rimozione di un calcolo renale e muore: sei medici indagati

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«R.I.P. Angelo del Signore», «Ciao Paoletta». Sono solo due dei tanti messaggi pubblicati sulla pagina Facebook di, 42 anni,in ospedale in seguito a un'operazione di. L'intervento è stato eseguito lo scorso 27 aprile all', a Roma, e sei medici risultano al momento indagati per omicidio colposo. A provocarne il decesso un'emorragia internaI famigliari della donna, tetraplegica dalla nascita, chiedono giustizia per la perdita della propria figlia, morta in seguito a un intervento di routine. Il pm, a cui sono state affidate le indagini, attende l'esito dell'autopsia per capire cosa abbia provocato l'emorragia e se esistano responsabilità dei medici a riguardo.La ricostruzione della tragedia parte la sera di giovedì 26 aprile quando Paola è entrata in ospedale. La mattina seguente l'intervento, concluso alle 11. I medici avevano rassicurato della riuscita dell'operazione la famiglia ed erano pronti a farli incontrare con la figlia. Poi alle 12 il quadro clinico della donna precipita e viene trasportata d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata dove è morta nel pomeriggio.