Le reazioni «#NonAbbassiamoLoSguardo: le istituzioni sono al fianco di Tamara, la donna che ha contribuito alle indagini sugli Spada a Ostia e all'arresto di 32 persone. Stamattina è stato trovato un ordigno presso la casa dei genitori. Roma non si lascia intimorire dalle minacce della mafia». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Un ordigno artigianale è stato lanciato nella notte sul balcone dell'abitazione dei genitori di Tamara Ianni, la pentita che contribuì alle indagini sugli Spada che portarono all'arresto di 32 persone. È accaduto in via delle Azzorre a Ostia. A dare l'allarme stamattina il padre che ha detto di aver sentito l'esplosione.LEGGI ANCHE Processo Spada, «così il clan si è preso Ostia» Sul posto la polizia con gli artificieri. Ritrovato un candelotto esploso sul balcone e un altro ai piedi del palazzo collegato a una bomboletta. Sono in corso indagini. Lo scoppio ha parzialmente danneggiato le serrande della casa. Nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto si è appreso, gli ordigni rudimentali sarebbero stati due, ma solo uno è esploso. «Sono molto preoccupata - ha detto la madre della donna - Lo Stato ci protegga: è stata già rintracciata la località protetta di mia figlia, costretta a cambiare città».