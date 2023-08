Ostia, bomba carta davanti al ristorante La Bussola: la quarta in pochi giorni. E tornata tra la guerra tra i clan

Una bomba carta, la quarta in pochi giorni, è esplosa questa notte ad Ostia nel parcheggio di un ristorante sul lungomare Amerigo Vespucci.

L'ordigno, esploso poco dopo la mezzanotte, ha danneggiato l'auto dei proprietari del ristorante. Sull'episodio indaga la polizia. Non si esclude l'ombra del racket.

Le indagini

Gli inquirenti sono convinti che a dettare legge, scatenando guerre e disegnando via via nuovi equilibri, sia sempre il business della droga che sul lido di Roma non ha mai smesso di scorrere a fiumi. Che dietro agli attentati che si sono succeduti tra Ostia e Fiumicino - nel mirino locali e singoli cittadini - una chiave di volta si possa trovare in chi intende spaventare per fare sentire la propria voce, anche coinvolgendo chi magari non c'entra nulla.

Sono i pm della Dda della Procura di Roma a indagare sulle quattro bombe carta esplose negli ultimi giorni a Ostia. Sugli episodi sono al lavoro polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Obiettivo è capire se tra i vari episodi ci sia una unica regia.

I precedenti, da Ostia a Fiumicino

Solo lunedì notte al ristorante "Da Cacio e pepe" in via Passo Buole, a Fiumicino, un ordigno rudimentale ha semidistrutto il locale. Gli inquirenti stanno andando a ritroso cercando tracce o tasselli comuni con altri raid incendiari. Come quello avvenuto ai danni della trattoria "Antichi sapori" di via Artistide Carabelli, a Ostia Ponente, quando nella notte tra il 23 e il 24 febbraio scorsi improvvisamente le fiamme si sono propagate dalla serranda fino alla cucina. I giovani proprietari hanno assicurato all'epoca di non avere mai ricevuto minacce: Nel 2021, in tempi di emergenza Covid, il locale di via Passo Buole era stato chiuso dagli agenti del commissariato per assembramento: all'interno vennero identificati ottanta pregiudicati. Ora quei profili sono di nuovo passati al vaglio dagli investigatori che cercano risposte anche dalle telecamere di videosorveglianza e stanno ascoltando alcuni testimoni.

A, ad aprile, sempre a Ostia Ponente, va a fuoco "Pizza in piazza" in piazza Quarto dei Mille. Un potente ordigno fa saltare il vetro blindato e danneggia persino un muro. I residenti vengono svegliati nel cuore della notte nel panico generale: «Prima o poi ci scapperà il morto», dice più di uno. Un anno fa in via Pietro Rosa, in centro, un rogo distrusse il ristorante hawaiano Nalu Pokè. Pochi mesi prima era stata danneggiata da un incendio, anche questo doloso, una tavola calda di via Maccari ad Acilia, dove è forte l'influenza degli ex Casalesi.

Anzio e Nettuno

Ma gli incendi riguardano anche Fiumicino, appunto, dove gli attentati sembrano avere meno attenzione mediatica che a Ostia, Anzio e Nettuno. Nella notte tra il 16 e il 17 maggio fiamme al Neri Village sul lungomare della Salute, ma i messaggi di fuoco erano stati lanciati già ai danni di un rimessaggio in via Monte Cadria.

La guerra tra i clan

«Quanto sta avvenendo ad Ostia e nel territorio del Municipio X di Roma desta grande preoccupazione. L'escalation di violenza è un tentativo della criminalità organizzata di alzare il tiro, una sfida allo Stato e un attacco alla libertà e alla sicurezza dei cittadini che merita una risposta ferma e decisa delle Istituzioni». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale e agli Enti locali della Regione Lazio. «Il problema del racket e dell'estorsione non riguarda solo Ostia e il litorale romano ma anche altre realtà del Lazio, a partire da Anzio e Nettuno dove più forte è la presenza delle organizzazioni mafiose -prosegue l'assessore - É necessario affrontare il problema alla radice con un rafforzamento della presenza delle forze dell'Ordine che assicuri un controllo più capillare ed organizzato del territorio e coinvolgendo anche la Polizia locale che può svolgere un ruolo cruciale in questo ambito». «Desidero ringraziare le forze dell'Ordine che stanno svolgendo, ad Ostia come in altri contesti delicati, uno straordinario lavoro di contrasto alla criminalità - conclude la Regimenti - Siamo pronti a collaborare con il Prefetto di Roma, nell'ambito delle competenze regionali, per rafforzare la presenza dello Stato e riaffermare legalità e sicurezza».