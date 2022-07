Valentina Giunta uccisa in casa a Catania, fermato il figlio minorenne. Su Facebook scriveva: «Mio figlio sarà sempre la mia priorità»

La polizia ha fermato per omicidio il figlio 15enne di Valentina Giunta, la 32enne ferita mortalmente con colpi di arma da taglio nella sua abitazione a Catania. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura per i minorenni ed eseguito dalla squadra mobile che indaga. Secondo quanto si è appreso, i rapporti tra madre e figlio erano tesi da tempo e il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite.

Valentina Giunta uccisa in casa

La donna è stata uccisa nella sua abitazione di via Salvatore Di Giacomo, nei pressi del famoso Castello Ursino, nel rione San Cristoforo di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata colpita da diverse coltellate al collo e sulla schiena. Valentina Giunta è stata trovata dentro casa, dalle forze dell'ordine. La polizia è stata allertata da una chiamata fatta da alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. I sanitari del 118 hanno soccorso subito la 32enne, madre di due figli maschi minorenni, la quale è però deceduta subito dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Al momento non è stata ancora resa nota l'identita del figlio 15enne.

«Mio figlio la mia priorità»

Nonostante la situazione tra madre e figlio maggiore sembrava non essere delle più distese, la giovane madre sul suo profilo Facebook non perdeva occasione di dichiarare l'amore per i figli, tramite foto e post. Entrambi infatti sono presenti nella sua immagine di copertina. In un post del 22 marzo scorso Valentina scriveva: «Mio figlio sarà sempre la mia priorità, la mia ragione di vita, il mio grande amore»

