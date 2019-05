Noemi, la bimba ferita nella sparatoria in centro è fuori pericolo

Il sindaco De Magistris su Twitter esulta per Noemi. «Noemi è fuori pericolo! Napoli esulta e i napoletani gioiscono! Un abbraccio di cuore alla mamma e al papà di Noemi! Un grazie forte al personale tutto, medici in testa, dell'Ospedale Santobono! Il bene ha vinto sul male, un forte segnale per la nostra amata Città!». Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

