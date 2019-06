Noemi, un bimbo con il ciuccio sulla moto del killer che ha ferito la piccola

di Leandro Del Gaudio

Un bambino con il ciuccio sulla moto del killer. È lì sul serbatoio della moto gialla usata dall’uomo nero, quello che ha fatto fuoco in piazza Nazionale e che ha rischiato di uccidere la piccola Noemi. Infanzia violata, infanzia usata come scudo o come alibi, secondo quanto sta emergendo dalle indagini che tengono al momento in cella i fratelli Armando e Antonio Del Re.C’è la piccola Noemi, che ha emozionato e tenuto in ansia un’intera città, che solo da qualche giorno ha lasciato l’ospedale Santobono dopo essere stata ferita da una pallottola esplosa durante un agguato camorristico; e c’è quest’altra piccola sagoma, un bambino con il suo ciuccio tra le labbra, una specie di doppio taglio e le scarpette da ginnastica bianche. Visto da lontano, sembra l’immagine stampata sulla maglietta del guidatore, ma basta zummare per rendersi conto che in sella a quella Benelli c’è un passeggero che ha appena tre anni.