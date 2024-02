Napoli, uomo armato si barrica in casa e spara agli agenti di polizia. «Ha ucciso la moglie»

Terrore in mattinata a San Giovanni a Teduccio, in via Raffaele Testa, dove all'interno di un appartamento sono stati esplosi numerosi colpi di pistola.

La ricostruzione

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che un uomo, 45 anni, guardia giurata di professione, abbia ucciso la moglie sparandole contro. Poi, armato di pistola, ha continuato a esplodere colpi dal quarto piano della sua abitazione contro passanti e forze di polizia giunte sul posto.

Gli spari

Colpita dai proiettili amche una volante della polizia ma non ci sono feriti in strada.

Sul posto è in corso una trattativa.