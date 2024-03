Napoli, agguato nel parcheggio: ucciso ex collaboratore di giustizia. Colpito al volto. Salvatore Coppola aveva 66 anni

Un omicidio consumato a pochi metri dalla sede della Apple, all’interno del parcheggio di un supermercato. Siamo in corso Protopisani, in quel di San Giovanni a Teduccio, dove è stato ucciso così Salvatore Coppola, classe 1958, in passato collaboratore di giustizia, al punto tale da risultare domiciliato presso il servizio centrale di protezione.

ESCALATION

Il primo episodio è accaduto a Giugliano, all’altezza di Corso Campano, a ridosso del centro storico. Il ferito si chiama Gennaro Giappone, 30enne, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa in codice rosso. Le sue condizioni non sono gravi. Stando a prime informazioni, il proiettile lo avrebbe ferito al fianco sinistro. Il giovane, stando a prime informazioni ancora da verificare, avrebbe riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina dell’auto. I fatti sono accaduti in un orario in cui la zona è molto frequentata, essendo Corso Campano quartiere residenziale ma allo stesso tempo commerciale. Ma torniamo alla storia di San Giovanni a Teduccio. Un delitto eccellente. Salvatore Coppola (classe 6/9/58) era stato invischiato in una inchiesta della Dda di Napoli, nella quale aveva offerto un contributo collaborativo. Al lavoro i pm della Dda, che scavano nell’inchiesta che coinvolse 15 anni fa Coppola.