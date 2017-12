Consulente finanziario bloccato in strada dopo il prelievo alle Poste, minacce ai passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito di indagini su rapine perpetrate con la tecnica del “filo di banca”, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli sono intervenuti in via Petrarca, a Posillipo, dove 4 banditi avevano appena rapinato un consulente finanziario 44enne che aveva appena prelevato tremila euro dall’ufficio postale di piazza Matteotti per impiegarli in transazioni di lavoro.La vittima è stata seguita in Vespa fino al punto in cui erano appostati i complici, una curva stretta lungo la strada che il consulente avrebbe dovuto seguire per tornare a casa. il malcapitato è stato costretto a fermarsi con un colpo di pistola a salve, venendo subito dopo aggredito dai complici: poi, con spintoni, strattoni, botte, è stato scaraventato a terra e rapinato. Mentre due dei malviventi rapinavano il consulente, uno faceva scorrere il traffico intimidendo chi, curioso o preoccupato, rallentava.Le indagini dei carabinieri li hanno portati fino a casa di uno dei banditi, dove si erano appena spartiti il bottino. Arrestati per rapina Carmine Torino, 36enne del rione Sanità e Vincenzo Viglione, 51enne di Marano. Sequestrati il denaro e l'arma, portati in carcere i due responsabili.