Naomi Maiolani, chi era la pilota di 28 anni morta precipitando con l'elicottero: il volo su Londra 10 giorni fa, poi l'incidente

Quell'ultimo volo il 15 ottobre sorvolando Londra, poi l'incidente di oggi al confine tra la Toscana e la Liguria. La pilota, trovata senza vita dopo ore di ricerche, si chiamava Naomi Maiolani, 28 anni di Faenza, era dipendente di una società che effettua trasporti con l'elicottero. Lo stesso elicottero caduto intorno alle 13 a Carrara (Massa Carrara).







Chi era Naomi Maiolani

Naomi Maiolani sul suo profilo Instagram non condivideva molto. Dei suoi voli ha scelto però due immagini dall'alto: una, l'ultima, immortalava la città di Londra, sorvolata ai comandi di un elicottero. L'altra la Lingua del Garda, sopra Sirmione. Poi le foto del suo cane, un pastore svizzero, e la passione per le escursione, anche sulla slitta da neve trainata dagli husky. In passato è stata anche volontaria nella Croce Rossa Italiana. Ha studiato come perito tecnico del trasporto aereo all’Istituto Tecnico Aeronautico “Francesco Baracca” di Forlì. Poi all’università di Bologna prima di iscriversi alla scuola di formazione della Italfy Aviation dove ha preso la licenza di pilota commerciale.

L'elicottero precipitato

L'elicottero precipitato è un velivolo privato per voli a media altezza modello Ecureuil B3, ed era decollato dall'isola d'Elba ed era diretto verso Sondrio. La pilota lavorava per una azienda che effettua servizi vari di trasporto tramite elicottero.

Dove è precipitato

È precipitato in una zona impervia, raggiungibile solo a piedi, l'elicottero caduto a fine mattina nel territorio di Carrara, a Fontia, al confine con quello di Luni, nello spezzino.

Il testimone

«Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo». Così Mauro, titolare di un ristorante pizzeria a Ortonovo, descrive quanto successo sulle colline sovrastanti la sua attività. È stato lui a chiamare immediatamente i carabinieri di Luni. «Qui passano spesso gli elicotteri (Luni è base di Maristaeli, la stazione elicotteri della Marina Militare, ndr) ma oggi quell' elicottero faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. È stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri». La collina, ha concluso Mauro «è proprio sul confine tra Luni e Carrara, che corre sulla collina in mezzo al bosco. So che adesso cercano di capire col gps dove è avvenuto lo schianto». Alcuni testimoni raccontano poi di aver visto una fiammata improvvisa con l' elicottero ancora in quota e aver sentito poi un forte botto. Sul posto stanno operando vigili del fuoco inviati e da La Spezia e da Massa e al lavoro c'è anche l' elicottero dei pompieri per spegnere dall'alto il velivolo che ha preso fuoco.

L'inchiesta

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta sull'incidente verificatosi nei pressi di Carrara che ha coinvolto un elicottero che stava effettuando un volo di trasferimento, con a bordo il solo pilota. L'Agenzia ha inoltre disposto l'invio nella zona dell'incidente di un ispettore per un sopralluogo operativo, in coordinamento con l'autorità giudiziaria competente e le forze dell'ordine.