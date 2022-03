Si schianta con la moto a Napoli, muore a 34 anni

TERNI Si chiamava Francesco Maria Leone Clausi, aveva 34 anni ed era napoletano, ma residente a Terni, l'uomo che l'8 marzo è morto a seguito di un incidente stradale. Era in sella ad una moto Bmw, su via Terracina quando, per ragioni da accertare, si è scontrato con una Fiat Panda, che arrivava dal senso opposto.

Impatto violentissimo e per il 34enne nulla da fare. Trasportato rapidamente al vicino ospedale San Paolo di Fuorigrotta, è morto poco dopo. A bordo della moto con lui c'era una donna, ricoverata al Cardarelli. Non è in pericolo di vita, anche se resta in prognosi riservata condizioni di salute non destano preoccupazione, anche se al momento la prognosi è riservata L'automobilista a bordo della Panda è un uomo di 43 anni che non ha subìto danni fisici rilevanti e necessitanti ricovero in ospedale anche se è rimasto sotto choc. La salma di Francesco Laeone Clausi è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia.