Malore al ristorante, muore cuoco di 46 anni: choc tra i clienti a tavola

Paura in un ristorante di via Crescenzio, nel quartiere Prati, a Roma, dove un cuoco è morto a causa di un malore. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco prima delle ore 21, quando sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale del 118. Il locale, considerando che era sabato, era affollato. Sgomento tra i presenti. Gli operatori sanitari hanno cercato di soccorrerlo, ma per l'uomo di 46 anni non c'è stato nulla da fare. Il personale ha accertato la morte per cause naturali mentre era ai fornelli.