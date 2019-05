Imen, l'atleta spinta giù da ponte Sisto a Roma: ecco il video che incastra il romeno

Ma sono anche immortalati alcuni momenti precedenti della serata che hanno trascorso insieme. Vengono ripresi mentre l'uomo cammina dietro di lei in strada ed entrano poi in un negozio.

Un video incastrerebbe, il romeno 26enne accusato di aver ucciso l'ex atleta 37enne di origine tunisina Imen Chatbouri trovata morta nella notte tra il primo e il 2 maggio sulle sponde del Tevere a Roma. La donna è volata giù da Ponte Sisto. In queste immagini si vedrebbe l'assassino che inossa una felpa bianca ripreso dalle telecamere di video sorveglianza in più momenti durante il tragitto fino a Ponte Sisto quando, dopo aver seguito per un tratto l'ex atleta, l'avrebbe avvicinata alle spalle e presa dalle caviglie scaraventandola giù. Imen era appoggiata con i gomiti sul parapetto del ponte, un pò stordita dall'alcol, quando il killer all'improvviso si è avvicinato.Per l'accusa, si tratterebbe così di un omicidio premeditato. L'aggressore, dopo averla fatta volare nel vuoto, è sceso per le scalette del Lungotevere si è avvicinato al corpo per far sparire elementi che potessero portare a lui, come il cellulare. Poi le ha messo la borsa della palestra sotto alla testa per far sembrare che stesse dormendo.