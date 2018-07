«Ti ammazzo come un cane». E punta la pistola contro un uomo. Follia in strada a Torino

L'uomo è stato identificato e denunciato dalla polizia. È un italiano di 38 anni, raggiunto da un equipaggio delle volanti allertate da una segnalazione dei residenti. La segnalazione all'autorità giudiziaria è per minacce aggravate. L'arma era ad aria compressa.



«Ecco che siamo arrivati alle armi» scrive l'autore del video pubblicato su Facebook aggiungendo che mentre filmava «la polizia è stata chiamata». Lo sconosciuto «ce l'aveva ovviamente con uno spacciatore di colore». Alla fine l'uomo è avvicinato da un ragazzo di colore, con cui, mentre risale sulla sua auto, conversa tranquillamente.

Follia a Torino, dove unè stato filmato mentre si aggira con una, minacciando un uomo che però nel video non si vede mai. La scena è stata ripresa in via Spontin, all'angolo con via Calvi, zona Barriera di Milano, da un residente affacciato alla finestra, e ilè presto diventato virale. «Ti, ti ammazzo», grida l'uomo che dapprima resta a bordo della propria auto con il braccio fuori dal finestrino e l'arma in pugno, poi scende e alza la pistola ad altezza uomo.LEGGI ANCHE