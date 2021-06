Milano, uccide la moglie a coltellate durante una lite

Al culmine di un litigio un uomo uccide la moglie a coltellate. È accaduto ad Arese, in provincia di Milano, dove i Carabinieri della Compagnia di Rho sono intervenuti in un appartamento di un condominio di via Gran Paradiso dopo che un messicano 41enne colpiva mortalmente con un coltello la moglie, connazionale 48enne. L'omicida, inizialmente si era chiuso in bagno, è stato arrestato dai Carabinieri. Sul posto anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano.

Uccide la moglie a coltellate: la causa della morte

Dai primi accertamenti svolti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano, la presumibile causa della morte sembrerebbe riconducibile ad un trauma all'arcata sopraccigliare destra della vittima. L'uomo fermato ha verosimilmente poi utilizzato un coltello da cucina per autoinfliggersi delle ferite da taglio agli avambracci e due piccole ferite da punta e taglio sotto al costato lato destro, pertanto l'uomo è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Garbagnate Milanese, dove è piantonato dai carabinieri. Sul posto, si attende il medico legale per l'ispezione cadaverica.