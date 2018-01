Moglie fa scoprire prostituzione in Spa cinese: «Mio marito ci dilapida la pensione»

La moglie di un pensionato ha chiesto aiuto ai carabinieri di San Donato Milanese lamentando che il marito 65enne stava dissipando gran parte della sua pensione in un centro massaggi cinese, in cui la donna sospettava non avvenissero solo massaggi terapeutici.



Grazie a questa e ad altre segnalazioni i militari hanno individuato un centro massaggi orientali vicino alla strada Paullese in cui gli investigatori ritengono avvenisse anche attività di prostituzione: una cinese di 39 anni residente a Milano, titolare dell'impresa, è stata arrestata in flagranza di reato per sfruttamento mentre incassava 100 euro da un cliente, un'altra cinese, di 43 anni e residente a Milano, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato, in quanto proprietaria del negozio. Identificati durante il controlli anche 4 clienti e altrettante ragazze cinesi.

