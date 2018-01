Meningite fulminante: bimba di un anno muore al Santobono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bimba di 12 mesi, proveniente da Ischia, è morta la scorsa notte all'ospedale Santobono verosimilmente a causa di una meningite fulminante. La piccola è giunta nel capoluogo partenopeo nella prima mattinata di ieri, in eliambulanza, dopo essere stata nel pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Ischia per ben due volte: sabato 13 gennaio, alle 23 e poche ore dopo, alle 3 di domenica 14 gennaio.La prima volta - secondo quanto informa l'Asl Napoli 2 Nord - i genitori hanno rifiutato il ricovero disposto dal pediatra; la seconda volta il medico ha disposto l'immediato trasferimento della piccola al Santobono dove è giunta con una diagnosi di febbre alta e dove poi purtroppo è morta. Il Dipartimento Prevenzione dell'Asl ha attivato la profilassi, disposto un'indagine epidemiologica e avviato verifiche sulla corretta applicazione delle procedure. La direzione dell'Asl Napoli 2 Nord - in una nota - esprime cordoglio ai genitori e alla famiglia della piccola.