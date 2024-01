Matrimonio a Pistoia, crolla il solaio: almeno 60 feriti (4 gravi). «Coinvolti anche bambini»

Paura in un matrimonio a Pistoia. Crolla il solaio, ci sono diversi feriti. In totale, secondo quanto si apprende, sarebbero 64 i feriti. Quattro in codice rosso, dieci in codice giallo e 50 in codice verde.

Si ferisce mentre picchia la compagna: arrestato appena sceso dall'ambulanza

La location

Soccorritori di 118 e vigili del fuoco sono diretti al ristorante di Pistoia dove è crollato il pavimento di un solaio all'ex Convento di Giaccherino, in località Pontelungo, dove c'era il ricevimento per un matrimonio. «Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone, ma al momento non ci sarebbero morti - riferisce l'assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei -. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. I feriti sono stati inviati oltre che all'ospedale di Pistoia anche agli ospedali di Prato, Empoli e Pescia, tra i feriti ci sarebbero anche bambini».

L'emergenza

«Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza!». Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in merito al crollo di un solaio di un locale a Pistoia dove era in corso una festa di matrimonio che ha provocato una sessantina di feriti. Sul posto, fa sapere ancora il governatore, «il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo».