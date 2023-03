Roma, Manuel Costa, chef e titolare dell'Osteria degli Artisti, ucciso a colpi pistola: un uomo si è costituito

Omicidio questa sera a Roma. Ad essere ucciso è chef Manuel Costa, 41 anni, titolare dell'Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino. La vittima, il cui nome completo è Emanuale Costanza, è cugino di Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello. Un uomo di 43 anni, originario di Napoli, si è costituito alla polizia. Il corpo senza vita della vittima è stato individuato all'interno di un'auto. La pistola era accanto al corpo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile.

Cos'è l'Osteria degli Artisti

«Osteria Degli Artisti non è un semplice ristorante», si legge nella descrizione del sito web ufficiale del locale. «È un luogo accogliente e dinamico dove l’arte la fa da padrona - prosegue - Tutto il nostro staff è formato da artisti, ma vogliamo anche te! Che sia un quadro, una poesia, una foto, accoglieremo la tua opera nella nostra galleria».