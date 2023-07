Malore per due ragazzi in bus a Milano: ricoverati in gravi condizioni. «Stramazzati al suolo all'improvviso»

Due ragazzi di 22 e 24 anni sono ricoverati in gravi condizioni, a Milano, dopo aver avuto un malore mentre si trovavano su un autobus fermo in una delle stazioni più frequentate, quella di piazzale Famagosta. Entrambi sarebbero in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni il 118 è intervenuto poco dopo le 8 quando i due, un 22enne e un 24enne, entrambi di origine nordafricana, sono stramazzati al suolo, non si sa ancora se sul mezzo o all'esterno di esso.

Auto piomba sul campo di beach di uno stabilimento balneare. L'uomo al volante colpito da malore

Bambino di 2 mesi muore in braccio alla mamma che lo allatta: malore improvviso causato dal caldo?

Malore per due ragazzi, sono gravi

All'arrivo del 118 i due erano incoscienti. Il 22enne è stato trasportato in codice rosso alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), il 24enne all'ospedale San Carlo. Sul posto anche la Polizia di Statto per gli accertamenti. Sul posto è arrivata subito anche una Volante della Polizia, che passava nella zona. Gli agenti hanno trovato i soccorritori che stavano cercando di rianimare i due, che al momento non sono ancora stati identificati.



Secondo le prime informazioni a dare l'allarme è stato alle 8.10 l'autista Atm del mezzo, un bus della Linea '95' con capolinea in piazzale Famagosta (dove si trova anche l'omonima fermata della metro M2), che ha raccontato di aver visto nello specchietto un passeggero a terra nel corridoio dell'autobus.