Lucia Panigalli, l'ex compagno Mauro Fabbri che tentò di uccidere la donna nel 2010, un fatto per cui è stato condannato a otto anni e mezzo di carcere. Il caso è tornato sotto i riflettori per le polemiche dopo l'intervista di Bruno Vespa a Lucia Panigalli , di cui si è occupata anche Chi l'ha visto?Proprio alla trasmissione di Federica Sciarelli Panigalli aveva recentemente confidato di temere per la propria vita . Fabbri oggi è un uomo libero. La sua pena è stata scontata, anche perché ha usufruito di 570 giorni di liberazione anticipata.«Non è facile trovare le parole giuste in questo contesto - scrive l'uomo nella lettera - ma vorrei tranquillizzarti sul tuo futuro; se ti è possibile dimentica l'accaduto, non penso in alcun modo di farti del male, vivi la tua vita in serenità, non ti cercherò in alcun modo e in nessun caso».