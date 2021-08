Napoli, Luca e Fabio scomparsi a 18 anni ai Quartieri Spagnoli. «Erano usciti in scooter per divertirsi»

Ore di appresione a Napoli per le famiglie di due diciottenni, Luca Passaro e Fabio Giordano, di cui non si hanno più notizie dalla tarda serata di domenica. I due, stando alle segnalazioni di amici e parenti, erano usciti verso mezzanotte in scooter recandosi in zona Quartieri Spagnoli. Qui è dove sono stati visti per l'ultima volta. Luca e Fabio, del Rione Sanità, sarebbero usciti di casa domenica sera per divertirsi con gli amici.

La denuncia della loro sparizione ha fatto rapidamente il giro dei social, dove i parenti hanno lanciato l'appello: «Chiunque li abbia visti ci contatti». In uno dei numerosi post social si legge: «Luca aveva una maglietta nera con scritta bianca Palm Angels e jeans scuro colore nero». Nelle ultime foto condivise, secondo quanto i apprende, i due erano insieme in sella a uno scooter.