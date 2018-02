Litiga con il marito e scompare nel nulla: ricerche da sei giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Preoccupazione a Bolognano (Pescara) per una 55enne, Anna Maria Tabellione di cui non si hanno più notizie da venerdì. La donna si è allontanata da casa attorno alle 4.30 del mattino a bordo della sua auto, una Renault Clio vecchio modello di colore rosso metallizzato, e non vi ha fatto più ritorno. In ansia il marito e i due figli, i quali si sono anche rivolti alla trasmissione televisiva “Chi l'ha visto” per poterla ritrovare o avere informazioni. La donna abita con la famiglia nella frazione Musellaro. Da quanto si è appreso, si è allontanata dopo un litigio con il marito. Ha preso la borsa con dentro tutti gli effetti personali e i documenti ed è andata via. Al momento della scomparsa indossava un giubbino grigio, un paio di jeans e un paio di stivaletti. Ha con sé il telefonino che risulta spento. Dalla denuncia, si sono subito attivate le ricerche sul territorio. Familiari e amici chiedono soltanto che si faccia sentire per rassicurarli. Ancora nessuna traccia, invece, di Vincenzo Perruzza, il 74enne commercialista in pensione di Popoli. Dopo poche ore dalla sparizione, avvenuta il 20 novembre, era stata ritrovata la sua auto vicino al fiume Aterno. Nei giorni successivi i carabinieri hanno effettuato un'operazione congiunta terra/acqua, in cui sono stati impiegati cani specializzati nella ricerca di tracce ematiche e di cadaveri sommersi, ma dell'anziano nulla.