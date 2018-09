Accoltella la fidanzata e poi chiama un'amica: «Aiutala, è caduta». Arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 26 anni è ricoverata im gravi condizioni, in Rianimaziome, perché accoltellata dal fidanzato durante una lite. E' accaduto ieri sera a Morciano di Leuca. Il ragazzo, il ventenne Giorgio Vitali, è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo interrogatorio. Dopo aver ferito la fidanzata non ha chiamato i soccorsi, ma un'amica comune alla quale ha detto che la ragazza si era ferita candendo. Il 118 è intervenuto con un'ambulanza e la ragazza è stata trasportata all'ospedale di Tricase e lì ricoverata in rianimazione. Sette le coltellate rimediate. Vitali, invece, è stata rintracciato poco dopo. In caserma, assistito dall'avvocato Paolo Pepe, è crollato dopo un lungo interrogatorio.