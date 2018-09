© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo diè scappato di casa per non tornare nelladove l'anno scorso ha subito atti dia opera di alcuni compagni. È avvenuto a La Maddalena, in provincia di Sassari, proprio nel primo giorno dell'anno scolastico.Ieri il ragazzo è scappato di casa e ha fatto perdere le sue tracce per alcune ore. Angosciato all'idea di tornare a scuola, ha cercato di sparire nel nulla. All'allarme dei genitori, che sono andati a svegliarlo e non l'hanno trovato nel suo letto, hanno risposto forze dell'ordine e volontari. Il passaparola, come riferisce il quotidiano La Nuova Sardegna, ha consentito di rintracciarlo a Caprera dopo alcune ore.Lo studente ha ammesso di essere terrorizzato all'idea che finire in quell'incubo fatto di continue vessazioni, umiliazioni e prese in giro, episodi già noti ai genitori e alla scuola, alla quale avevano segnalato quanto riferito dal figlio. Il ragazzo ha raccontato tutto ai carabinieri. I genitori stanno valutando l'opportunità di sporgere denuncia.