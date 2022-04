Coppia scomparsa, ritrovati nell'Ape Car ribaltato. Lei deceduta, lui ferito

BARI - Erano usciti di casa per andare in campagna, ma da ieri pomeriggio non si avevano più notizie di un'anziana coppia di Monopoli. all'alba l'amara scoperta: il loro Ape Car si era ribaltato per strada. La donna, purtroppo, è morta schiacciata.

L'incidente in periferia

La donna, una pensionata di 82 anni, è morta e il marito è rimasto ferito in un incidente avvenuto alla periferia di Monopoli, nel Barese. Dei due non si avevano notizie da ieri pomeriggio, quando erano usciti da casa a bordo del loro Ape Car per andare in campagna. Sono stati trovati all'alba dai poliziotti. Dai primi rilievi sembra che il mezzo, per cause in corso di accertamento, si sia ribaltato.

La moglie, la 82enne Ottavia Palmitessa, è deceduta. Il marito, l'83enne Giuseppe Gentile, è stato soccorso e portato in ospedale.

