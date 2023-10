Giudice Apostolico, altri 4 trattenimenti non convalidati: è il secondo provvedimento della magistrata finita nella bufera

Iolanda Apostolico, la giudice del tribunale di Catania, ha deciso di non convalidare il trattenimento di quattro migranti tunisini nei Cpr di Pozzallo come invece disposto dal questore di Ragusa. Salvini di non far sbarcare 150 profughi.

Apostolico, un altro giudice libera sei migranti a Pozzallo: non convalidato il trattenimento

La scelta di non convalidare il trattenimento è stata motivata dalla Apostolico affermando che il decreto governativo sarebbe incompatibile con le norme dell’Ue e con i principi sanciti dalla Corte di giustizia europea e non in linea con l’articolo 10 della Costituzione.

Una scelta compiuta anche dal giudice Rosario Cupri, collega della giudice Iolanda Apostolico, che la scorsa domenica non ha convalidato altri sei trattenimenti.